Nodo sul futuro di Pio Esposito: l’Inter ha deciso per l’addio

Reduce da una grande stagione in Serie B, nella quale ha vinto il titolo di capocannoniere con lo Spezia, Francesco Pio Esposito ha una grande occasione per ritagliarsi subito un ruolo da protagonista anche con la maglia dell’Inter. Il classe 2005, infatti, ha smaltito i problemi fisici ed è pronto a essere a disposizione di Chivu nella seconda gara del girone.

Sarà un’occasione importante per il giovane centravanti nerazzurro, anche in ottica futura. Nelle prossime settimane, infatti, si capirà il suo destino, con ancora diversi scenari aperti. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, non sarebbe da escludere una sua permanenza in nerazzurro nella prima parte della stagione.

In ogni caso, quel che è certo è che l’Inter punta tanto su di lui e anche in caso di partenza, l’addio a titolo definitivo sarebbe da escludere. L’unica opzione valida sarebbe quella di un prestito in Serie A, in modo da permettergli un ulteriore step in avanti nel suo percorso di crescita.