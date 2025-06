Chi è Bonny, il nuovo Thuram che l’Inter vuole SUBITO

Uno dei principali obiettivi di mercato dell’Inter per questa sessione estiva risponde al nome di Ange-Yoan Bonny. L’attaccante francese classe 2003 ha giocato il suo primo campionato di Serie A nell’ultima stagione e lo ha fatto col Parma mettendosi in grande mostra e attirando gli interessi di diversi top club italiani.

Si tratta di un attaccante che ha ancora ampi margini di miglioramento ma che compirà appena 22 anni nel prossimo mese di ottobre e ha quindi ancora tanto tempo per crescere e dimostrare di poter giocare ai massimi livelli. Le sue peculiarità e caratteristiche tecniche sono però già note e chiare a tutti e per questo l’Inter non vuole farselo sfuggire.

Bonny Inter

L’Inter ha individuato in Bonny un ottimo attaccante di scorta per il futuro, un talento giovane ma di qualità che ha già completato anche il suo primo anno di esperienza in Serie A ma che può ancora migliorare tanto allenandosi e giocando con due ottime punte come Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Essendo la rosa nerazzurra in una fase di rinnovamento in tanti ruoli, questa occasione relativa al centravanti del Parma può essere molto ghiotta.

Bonny Transfermarkt

Il valore che ad oggi Transfermarkt, noto sito specializzato nelle valutazioni economiche e nella raccolta di dati sul mondo del calcio, fa di Ange-Yoan Bonny è pari a 20 milioni di euro. Si tratta di una cifra senza dubbio non irrisoria per un calciatore giovane e che ha un solo anno di esperienza alle spalle in Serie A ma che conferma anche le qualità tecniche che possiede questo talento francese.

Bonny viene indicato dal portale nella posizione di centravanti, come unico ruolo che è in grado di ricoprire. In realtà, come emerge dalla sua heat-map e dalle zone di campo ricoperte in carriera, il francese ha nelle corde tranquillamente anche una posizione più arretrata di seconda punta essendo comunque piuttosto duttile.

Carriera Bonny

La fin qui breve carriera di Bonny parte ovviamente da delle squadre francesi in cui ha iniziato a 7 anni a tirare i primi calci ad un pallone. Nato in Francia il 25 ottobre 2003 da una famiglia di origini ivoriane, le sue prime squadre da bambino sono state: La Rochelle Villeneuve, FC Périgny, Chambray FC e Tours FC.

Il grande salto per lui arriva a 16 anni quando viene chiamato dal LB Châteauroux, club transalpino che negli ultimi anni ha militato tra Ligue 2 e terza divisione, imparando così a mettersi in gioco in una squadra professionistica e potendosi mettere in mostra nelle competizioni giovanili più importanti.

Da lì lo nota poi il Parma che lo porta in Italia nell’agosto 2021 quando ancora doveva compiere 18 anni. Bonny si aggrega in primis alla formazione Primavera dei ducali ma poi esordisce dopo poco in Serie B spiccando per le sue qualità. Ha conquistato poi la Serie A con il club ducale e ora potrebbe compiere il grande salto in una big.

Bonny skills e caratteristiche

Le caratteristiche di Bonny sono molto interessanti perché sa abbinare ottime doti fisiche e atletiche ad una notevole qualità tecnica. È alto ben 189 centimetri e per questo viene paragonato anche a Romelu Lukaku in certi movimenti ma il suo controllo palla e la visione di gioco gli consentono di giocare bene anche con i compagni.

Nel 2024/25, il suo primo campionato di Serie A, ha segnato 6 gol e fornito 4 assist ai compagni del Parma. Sono numeri che evidenziano come sia un attaccante completo e in grado di giocare in più ruoli in attacco. L’Inter è certa che Bonny possa diventare un attaccante di alto livello e per questo vorrebbe chiudere l’affare col Parma in fretta.

La sensazione è che possa riuscire a ripercorrere un po’ le orme di Marcus Thuram anche se al momento non sembra avere ancora lo scatto e la progressione del numero 9 nerazzurro. Rimane da comprendere in futuro se si riuscirà ad adattare al gioco di una big e ai ritmi delle competizioni europee ma le premesse sono positive, anche se la concorrenza è forte.