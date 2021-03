FourFourTwo – Aguero a zero, l’Inter pensa al colpaccio in attacco: sfida a due top club d’Europa

Sergio Aguero è uno dei parametri zero più interessanti in vista della prossima finestra estiva di mercato. Il Kun, in scadenza di contratto a giugno, non rinnoverà il proprio contratto con il Manchester City e tutto fa credere che il suo futuro sarà lontano dalla Premier League.

Secondo quanto riportato da FourFourTwo, oltre a Paris Saint Germain e Barcellona, anche l’Inter resta in piena corsa per Aguero: nonostante i suoi 33 anni, l’attaccante argentino resta uno degli attaccanti top in circolazione. Riuscirà il club nerazzurro a battere la concorrenza dello sceicco del Psg e di sua maestà Messi?

