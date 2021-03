Lele Oriali, first team technical manager dell’Inter e team manager della nazionale italiana, non prenderà parte alla spedizione azzurra come Barella, Bastoni e Sensi.

Secondo quanto riportato infatti da La Gazzetta dello Sport, Oriali rimarrà a Milano in via precauzionale dopo essere stato a stretto contatto con un membro del gruppo squadra nerazzurro, risultato positivo. Una scelta condivisa anche dalla Nazionale, meglio non correre rischi inutili di questi tempi.

