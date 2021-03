UFFICIALE – Inter-Sassuolo, recupero il 7 aprile. Fissato l’orario: il calendario sino alla 34ma giornata

È stata fissata la data per la partita fra Inter e Sassuolo, inizialmente in programma lo scorso sabato ma poi rinviata a causa dell’esplodere del focolaio da Covid-19 in casa nerazzurra. La sfida sarà disputata mercoledì 7 aprile alle ore 18:45, in contemporanea con il recupero della gara fra Juventus e Napoli.

Questo dunque il calendario completo dell’Inter sino alla 34ma giornata, pubblicato sul sito ufficiale del club:

29ª GIORNATA

Bologna vs INTER – sabato 3 aprile 2021, ore 20:45

RECUPERO 28ª GIORNATA

INTER vs Sassuolo – mercoledì 7 aprile, ore 18:45

30ª GIORNATA

INTER vs Cagliari- domenica 11 aprile 2021, ore 12:30

31ª GIORNATA

Napoli vs INTER – domenica 18 aprile 2021, ore 20:45

32ª GIORNATA

Spezia vs INTER – mercoledì 21 aprile 2021, ore 20:45

33ª GIORNATA

INTER vs Hellas Verona – domenica 25 aprile 2021, ore 15:00

34ª GIORNATA

Crotone vs INTER – sabato 1 maggio 2021, ore 18:00

