In Francia scaricano Skriniar: “Finita con il PSG, ma chi lo vuole?”

È passato più di un anno da quando Milan Skriniar ha preso la decisione di lasciare l’Inter a parametro zero per cercare maggiori fortune al Paris Saint-Germain. Tuttavia, la sua avventura in Francia è stata fin qui abbastanza deludente e le critiche della stampa transalpina sembrano essere sempre più aspre.

Un rendimento non all’altezza delle aspettative, che ha fatto sorgere anche molti dubbi sulla sua permanenza a Parigi. Lo riporta il portale football365, per il quale l’avventura al PSG sarebbe già finita. Troppo basso il livello delle prestazioni di Skriniar, autore anche di un brutto errore sul gol del Clermont, nell’ultima gara giocata.

Il sito ci va giù pesante nel giudizio: “Ci chiediamo anche come Milan Skriniar abbia potuto indossare la fascia da capitano dell’Inter dove ha giocato per sei stagioni“. Lo sloveno ha un contratto fino al 2028 e per il PSG potrebbe non essere semplice liberarsi di lui. Anche perché, scrive sempre football365: “Quale club vorrà un giocatore del genere?“.