Allarme clausola Thuram. TMW: “L’Inter può valutare le offerte”

L’arrivo a parametro zero di Marcus Thuram la scorsa estate è stato uno dei grandi colpi del mercato dell’Inter. Una scommessa vinta su tutta la linea, che ha permesso al francese di consacrarsi ad altissimi livelli. Inevitabile, dunque, che si sia accesa qualche sirena di mercato.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, da tenere d’occhio sarebbe soprattutto la clausola rescissoria presente nel contratto dell’attaccante nerazzurro, la cui cifra sarebbe di 95 milioni di euro. In virtù di ciò, lo stesso sito specifica come un’eventuale offerta da 75 milioni più bonus, potrebbe essere altresì presa in considerazione dai dirigenti nerazzurri.

L’opinione di Passione Inter

Per investire sul mercato, l’Inter ha bisogno di autofinanziarsi. Questo è un fatto: il saldo nerazzurro dovrà essere pari a zero. Tuttavia, la volontà è quella di allargare la rosa e aumentarne il valore. Un obiettivo che non può certo essere raggiunto sacrificando uno dei giocatori migliori a disposizione di Inzaghi e decisivi nella corsa Scudetto.