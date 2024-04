L’esterno destro arriva dalla Spagna: “Derby con il Milan”

Uno dei principali indiziati in casa Inter per finanziare il prossimo mercato sembra essere Denzel Dumfries. L’olandese non ha ancora rinnovato il contratto, in scadenza nel 2025, e il suo addio sembra essere probabile. Nona caso i nerazzurri stanno valutando diversi profili in quel ruolo.

L’ultimo nome, come riportato da TuttoMercatoWeb, potrebbe arrivare dalla Spagna. Si trattarebbe del calsse 2003 spagnolo, Marc Pubill, attualmente in forza all’Almeria e valutato circa 20 milioni di euro. L’interesse dei nerazzurri potrebbe scatenare un derby di mercato, dal momento che il suo profilo piacerebbe anche al Milan.