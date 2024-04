Calhanoglu: “Vi svelo il miglior rigorista al mio posto”

Hakan Calhanoglu è stato protagonista di un’intervista sul canale YouTube de Gli Autogol, durante la quale ha raccontato alcuni aneddoti personali e sull’Inter. Di seguito alcuni estratti delle sue parole:

RIGORI – “Devo scegliere un rigorista al mio posto? Io direi Arnautovic. Lui voleva calciare e c’era un’occasione, ma ha segnato Lautaro perché erano entrambi in campo. Lui non ha calciato ancora, ma calcia bene. Se qualcuno mi para i rigori in allenamento? Anche lì li calcio sempre bene come se fossi in partita”.

PALLONE D’ORO – “Non c’è una data. Io non ho detto che vincerò il Pallone d’Oro, ma ho dichiarato che in quel periodo, mi sentivo il migliore regista. Lo so che ci sono altri giocatori forti”.

GIOCATORE PERFETTO DELL’INTER – “Il giocatore perfetto dell’Inter? La testa prendiamo la mia, il fisico Frattesi. La velocità? Avete visto poco, ma direi Buchanan. La tecnica? Mkhitaryan”.

INZAGHI – “Noi, non lo chiamiamo Demone, ma abbiamo visto che lo chiamano così. Una frase che dice spesso? Lui dice sempre ‘unione’. Quando tiro i rigori si tocca sempre, è scaramantico”.