Lautaro, attesa per il rinnovo (quasi) finita: deciso quando firmerà

Assistere alla gara contro il Cagliari dagli spalti, per via della squalifica, deve essere stata una sofferenza per Lautaro Martinez. L’attaccante è a secco di gol da diverse partite e il derby sarebbe l’occasione perfetta per tornare a gonfiare la rete e, al tempo stesso, cucirsi il tricolore sul petto. Poi si penserà al futuro.

Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Toro non sembra avere troppi dubbi: dopo lo scudetto e la seconda stella, arriverà anche la firma sul rinnovo di contratto. Tutto è già deciso, ma prima si dovrà attendere il termine della stagione.

Le trattative sono andate avanti a lungo, però, nessuna delle due parti ha mai avuto dubbi sull’accordo, che alla fine sarà fino al 2029, per altre 5 stagioni, con un ingaggio da 9 milioni di euro, bonus compresi. Manca la firma, ma prima c’è ancora un campionato da conquistare.

L’opinione di Passione Inter

La convinzione di arrivare alla firma è stata espressa a più riprese sia da Lautaro che da Marotta stesso. Ora manca solo l’ufficialità, che costituirà il primo mattone importante nella costruzione dell’Inter del futuro: con questo rinnovo, infatti, il Toro lega ancor di più la sua carriera ai colori nerazzurri, diventando bandiera e pilastro di ogni strategia per gli anni a venire.