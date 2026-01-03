GdS – Derby di Istanbul per Frattesi: l’Inter fissa il prezzo

Il futuro di Davide Frattesi resta in bilico e dipenderà soprattutto dalle prossime settimane di mercato, ma la sensazione che il giocatore possa lasciare l’Inter in questa sessione di mercato. La posizione del club è chiara: nessuna apertura a trattative con rivali dirette di Serie A, mentre un’eventuale cessione all’estero verrebbe presa in considerazione solo di fronte a un’offerta superiore ai 30 milioni di euro.

Secondo La Gazzetta dello Sport, sul fronte internazionale la Turchia è il mercato che finora si è mosso con maggiore decisione. Galatasaray e Fenerbahce hanno entrambi manifestato interesse, ma se i primi si sono limitati a semplici contatti esplorativi, i secondi hanno effettuato un sondaggio più concreto. Resta però da capire se il Fenerbahce sia disposto a spingersi fino alla cifra richiesta, ipotesi che al momento appare poco probabile.

Anche la volontà del giocatore è un fattore in evoluzione. Frattesi inizialmente aveva escluso la destinazione Istanbul, ma con il passare del tempo potrebbe riconsiderare la propria posizione, soprattutto se lo scenario tecnico dovesse rimanere invariato.