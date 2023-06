La trattativa per l’addio di Marcelo Brozovic dall’Inter ha subito una frenata. La causa è il rifiuto del centrocampista croato, non disposto ad accettare l’offerta da 20 milioni di euro di ingaggio e chiedendone invece 30 (sui social ha sparato ancora più in alto). Ma per l’Al-Nassr non è così semplice

Secondo La Gazzetta dello Sport, i sauditi avrebbero un budget totale per l’operazione, comprendente sia costo del cartellino che ingaggio. In sostanza: se cresce l’offerta di contratto diminuisce quella per i nerazzurri. In ogni caso, l’Al-Nassr non vuole abbandonare Brozovic ed è pronto a un’altra mossa.

Nella giornata di oggi, infatti, i rappresentanti del club arabo voleranno a Zagabria per incontrare di persona il centrocampista croato. Dovrebbe essere un ultimo tentativo per convincere personalmente il giocatore.

La tentazione per Brozovic si chiama Barcellona, con Xavi che starebbe provando a convincere il giocatore. Tuttavia, i catalani non solo gli offrirebbero un contratto di molto inferiore (7 milioni di euro), ma non avrebbero nemmeno la disponibilità economica per completare l’operazione. Servirebbe prima una cessione. Esclusa l’ipotesi di scambi diretti, il nome per sbloccare tutto potrebbe essere Kessié, che piace anche lui in Arabia Saudita.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter può solo seguire con attenzione lo sviluppo della vicenda Brozovic, nella speranza che il tutto possa risolversi positivamente. I nerazzurri, infatti, hanno bisogno della cessione del croato per sbloccare il mercato in entrata e per alleggerire notevolmente i costi del bilancio.