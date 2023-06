Andrè Onana sembra ormai destinato a lasciare l’Inter per garantire al club una ricca plusvalenza da reinvestire sul mercato. Una scelta che non soddisfa pienamente Simone Inzaghi, che avrebbe preferito non vedere toccato il ruolo del portiere. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

Sempre secondo la Rosea, i nerazzurri devono ora cercare un sostituto valido. Il nome c’era ed era Guglielmo Vicario, ma il Tottenham è stato più rapido. Ora si valutano altre piste, ma la situazione non sarebbe semplicissima.

In Italia non ci sarebbero altre piste realmente convincenti, mentre per Georgi Mamardashvili la richiesta del Valencia è di 30 milioni di euro, una cifra troppo alta. Ecco perché starebbe prendendo sempre più piede l’idea di un portiere esperto. I nomi principali, ma non gli unici, sono quelli di Yann Sommer, Hugo Lloris e Keylor Navas.

L’opinione di Passione Inter

Trovare un sostituto che possa essere all’altezza di Onana non è un’impresa semplice ed è chiaro come il trasferimento di Vicario al Tottenham abbia un po’ complicato i piani dei nerazzurri per il futuro. Da capire, allora, quale soluzione verrà adottata dai dirigenti, considerando anche che fra due settimane circa comincia la preparazione per la prossima stagione.