Il giorno dell’addio di André Onana all’Inter si avvicina sempre di più e potrebbe già arrivare entro la fine di questa settimana. È fissato per venerdì, infatti, l’incontro tra il Manchester United e i rappresentanti del portiere camerunense, che potrebbe svoltare la trattativa.

Lo riferisce La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come nella giornata di ieri, a Ibiza, stesso luogo previsto per venerdì, si siano incontrati Piero Ausilio e David Harrison, director of football operations dei Red Devils. La richiesta dei nerazzurri è chiara: 50 milioni di euro di base più alcuni bonus legati alle prestazioni di Onana. Una plusvalenza potenzialmente enorme.

Da capire, allora, quale sarà l’effettiva proposta del Manchester United, che intanto ha deciso di non rinnovare il contratto di De Gea. Erik ten Hag, allenatore dei mancuniani, vorrebbe il nuovo portiere per l’inizio del ritiro (la prima settimana di luglio). Per Onana è pronto un aumento di contratto sostanzioso, rispetto ai 3 milioni di euro attuali.

L’opinione di Passione Inter

Il dispiacere per l’imminente addio di Onana è forte, considerando anche come il portiere non abbia espresso in alcun modo il desiderio di lasciare l’Inter, ambiente con il quale ha legato tantissimo in soli 12 mesi, diventando un beniamino dei tifosi. Anche dal punto di vista tecnico, la perdita sarebbe importante e difficile da sostituire. Tuttavia, guardando meramente al lato economico, la plusvalenza sarebbe clamorosa e permetterebbe all’Inter nuovi movimenti in entrata.