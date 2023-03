Gds – Brozovic, l’addio è quasi certo: l’Inter spera entro il 30 giugno

La facilità con cui Inzaghi e l’Inter stanno rinunciando a Brozovic è un segnale evidente del deterioramento del rapporto. Una cessione onerosa potrebbe essere un buon affare dal punto di vista economico (e l’Inter ne avrebbe bisogno), ma rischia di offuscare e far dimenticare troppo presto il peso avuto dal croato in questi anni in nerazzurro. Brozovic è stato un giocatore ampiamente sopra la media e rinunciarci così facilmente, al netto dell’ottimo rendimento di Calhanoglu al suo posto, potrebbe essere una mossa avventata.