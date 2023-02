Gds – Calhanoglu può essere il segreto dell’Inter per arrivare a Kessié

L'amicizia tra i due potrebbe essere una chiave nella trattativa

Enrico Traini

Hakan Calhanoglu ha smentito gli scettici. Il suo passaggio dal Milan all'Inter, nell'estate 2021, aveva suscitato dubbi, ma il turco si è adattato subito al nerazzurro e piano piano ha conquistato l'affetto del popolo interista. Ecco perché, come riporta La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere lui l'arma segreta per arrivare a Franck Kessié.

I due ex milanisti sono amici e sarebbero rimasti in contatto costante in questi mesi, con Calhanoglu che si starebbe prodigando in un lavoro di magnificazione dell'ambiente di Appiano Gentile e assicurando una buona accoglienza nello spogliatoio per l'ivoriano.

Per la Rosea, ci sarebbero tutti i presupposti affinché le parole del turco giochino un ruolo importante nel convincere Kessié, che dovrebbe, però, rivedere al ribasso il suo ingaggio. I 7 milioni attuali sono insostenibili per le casse nerazzurre.

Ma prima ancora va convinto il Barcellona. Kessié sta trovando poco spazio, ma non è detto che i blaugrana vogliano privarsene. L'Inter, in ogni caso, ci proverà: l'opzione più gradita è un prestito con diritto di riscatto condizionato.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

L'operazione per portare Kessié a Milano non è facilissima, con lo scoglio più grande rappresentato dal suo ingaggio molto, troppo alto. Per questo motivo, al netto della smentita dell'agenzia del giocatore, l'Inter si starebbe muovendo già da ora con l'agente per studiare il modo migliore per provare a convincere il Barcellona a lasciar andare l'ivoriano.

In ogni caso, Kessié porterebbe un cambiamento importante nel centrocampo nerazzurro, che con il suo arrivo andrebbe ripensato in maniera sostanziale. Noi di Passione Inter, abbiamo analizzato quali modifiche all'assetto tattico richiederebbe l'inserimento dell'ivoriano.