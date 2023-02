Sampdoria-Inter, le ultimissime: tornano Lukaku e Brozovic. Chance per Gosens

Mancano poche ore a Sampdoria-Inter, gara conclusiva della 22a giornata di Serie A. A Marassi, i nerazzurri sfidano la squadra penultima in classifica e alla disperata ricerca di punti salvezza. Un impegno da non sottovalutare, dunque, e per il quale Inzaghi dovrà schierare la migliore formazione possibile.