Sampdoria-Inter, le ultime sulle formazioni: tornano Brozovic e Lukaku

Per l'occasione il tecnico nerazzurro, tornerà ad affidarsi dal 1' ai due grandi assenti della prima parte di stagione dell'Inter: Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku. Per il croato sarà un ritorno in campo da titolare dopo mesi. Per Big Rom, invece, sarà l'occasione per confermare i segnali di crescita visti contro Atalanta e Milan.