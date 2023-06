Gds – Quale futuro per Handanovic? Il rinnovo si complica

Samir Handanovic ha giocato la sua ultima partita con la maglia dell’Inter? È possibile. Anzi, secondo La Gazzetta Sportiva è molto probabile, dal momento che il quotidiano reputa molto improbabile il rinnovo del suo contratto in scadenza.

Lo stesso portiere sloveno è stato abbastanza evasivo sulla possibilità di rimanere. Queste le sue parole nel post-partita di Torino-Inter:

“Futuro? Non lo so, c’è ancora una settimana di lavoro, poi si pensa alle cose personali. Non lo so ancora”.

L’opinione di Passione Inter

Partito ancora come titolare a inizio stagione, Handanovic ha dovuto presto cedere il posto a Onana. L’ascesa del camerunense ha sicuramente avvicinato l’addio, ma c’è da dire che già da un po’ di tempo il portiere sloveno sembra essere maggiormente in difficoltà rispetto al passato. Detto ciò, il rinnovo non è ancora stato escluso al 100% e, pertanto, bisognerà aspettare eventuali sviluppi nelle prossime settimane.