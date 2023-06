Nacho Fernandez, difensore spagnolo di 33 anni, potrebbe lasciare il Real Madrid quest’estate. Infatti, il suo contratto è in scadenza e il giocatore non ha ancora deciso se restare o meno con la squadra che gli ha regalato tanti trofei. L’Inter, intanto, attende e valuta l’operazione.

Infatti, secondo l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, Nacho è nella lista degli obiettivi nerazzurri a parametro zero. Dalla Spagna, si parla addirittura di una corposa offerta e di una trattativa prossima alla conclusione.

In realtà, sostiene sempre Romano, i due club sono in attesa di conoscere la decisione del giocatore. E, in ogni caso, non si farà nulla prima della finale di Champions League.

L’opinione di Passione Inter

Al di là delle opinioni tecnico-tattiche su Nacho, del quale è da valutare anche la condizione fisica e il ruolo che potrà avere all’interno dell’Inter, è evidente come i nerazzurri stiano cercando un altro colpo low cost che ricorda per modalità e caratteristiche quello fatto con Mkhitaryan. Un’operazione a conti fatti molto fruttuosa, che la dirigenza interista spera di poter replicare.