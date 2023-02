Gds – Anche l’Inter pensa a Hojlund: possibile sostituto di Lukaku?

Il futuro di Lukaku all' Inter è tutt'altro che scontato e il belga si gioca la permanenza nei prossimi mesi. Intanto, il club nerazzurro sta cominciando a guardarsi intorno per un altro attaccante, da prendere eventualmente al suo posto.

Secondo La Gazzetta dello Sport , uno dei nomi possibili è Rasmus Hojlund dell' Atalanta , autore fin qui di una buona stagione di esordio in Serie A e in costante crescita. A soli 20 anni , il danese sta dimostrando di avere grandi margini di miglioramento e potrebbe convincere i nerazzurri a investire su di lui.

Su Hojlund, in realtà, sono finiti gli occhi di un po' tutti i grandi club , sia esteri sia di Serie A. Difficile capire al momento attuale quale possa essere il suo futuro, ma è probabile che l'Atalanta non voglia cederlo nell'immediato, almeno di offerte veramente irrinunciabili.

Sarebbe sbagliato dare giudizi definitivi sul futuro di Lukaku in questo momento: Big Rom ha ancora tutto il tempo per (ri)conquistarsi la fiducia dell'Inter e degli interisti. Al tempo stesso, è comprensibile la necessità della società di cercare profili in grado di prendere il suo posto.