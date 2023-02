Sampdoria-Inter, Barella cerca il record, ma i gol mancano dall’andata

Sampdoria-Inter è una gara molto importante per gli uomini di Inzaghi , vogliosi di proseguire il momento positivo e di consolidare la posizione nella corsa per la Champions League . Al tempo stesso, quella di stasera potrebbe essere una partita speciale soprattutto per Nicolò Barella .

Il centrocampista nerazzurro è fermo a 6 reti in stagione (5 in campionato e 1 in Europa), a una sola marcatura, come ricorda anche il Corriere dello Sport, dal suo record stagionale. Barella, tuttavia, non trova il gol proprio dal match di andata contro la Sampdoria, quando con una bellissima rete siglò il gol del momentaneo 2-0.