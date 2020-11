GdS – Inter, si scalda la pista Eriksen-PSG: è gradito anche ai (possibili) successori di Tuchel

Christian Eriksen cerca squadra. Il centrocampista danese, ormai agli sgoccioli dell’esperienza all’Inter, si guarda attorno per la nuova avventura. Sull’ex Tottenham ci sono gli occhi di diversi club, inglesi e francesi soprattutto.

In Inghilterra il profilo del 28enne è guardato con attenzione da Arsenal, Chelsea e Manchester United. In Francia, invece, c’è il Paris Saint Germain che ci sta pensando. Le caratteristiche tecniche dell’oggetto misterioso di casa nerazzurra – impegnato questa sera nella sfida contro il Belgio di Lukaku – combaciano con quello che Tuchel ha in mente.

Il tecnico tedesco, però, non sembra essere ben saldo sulla tecnica parigina. Questo, tuttavia, non sembra essere un intoppo per l’eventuale approdo di Eriksen all’ombra della Torre Eiffel. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, anche Massimiliano Allegri e Mauricio Pochettino (vale a dire i due maggiori candidati per sostituire l’ex Borussia Dortumund) vedrebbero di buon occhio avere il danese a disposizione.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<