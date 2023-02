Gds – Kessié si offre all’Inter: i nerazzurri studiano il colpo in estate

L'ivoriano sta trovando poco spazio al Barcellona

Enrico Traini

Kessié chiama l'Inter, e i nerazzurri sono pronti a rispondere. La trattativa per riportare in Italia il centrocampista ivoriano sarebbe già cominciata e in estate potrebbe seriamente concretizzarsi.

Lo riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che sottolinea la volontà di entrambe le parti di realizzare l'operazione. Kessié, in primis, non sta trovando lo spazio che si aspettava al Barcellona. Per questo motivo, il suo agente, George Atangana, ha già avviato i contatti con l'Inter.

Per i nerazzurri, invece, Kessié rappresenterebbe un'occasione imperdibile per aggiungere qualità uniche e inedite al proprio centrocampo. L'ivoriano sarebbe molto gradito da Inzaghi, voglioso di un giocatore con quelle caratteristiche in mezzo al campo.

Al momento attuale, a differenza di quanto accaduto in gennaio, l'arrivo di Kessié non sarebbe legato a uno scambio con Brozovic. In ogni caso, la trattativa non è facilissima: l'Inter vorrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto condizionato, ma c'è ancora tanto lavoro da fare. Da qui all'estate i contatti saranno sempre più intensi.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Escludendo il suo passato milanista (come si è visto nel caso di Calhanoglu, l'adattamento in nerazzurro può essere veloce e proficuo), i dubbi su Kessié rimangono tecnico-tattici. O meglio, sulla sua collocazione nel progetto di gioco dell'Inter. Perché il suo profilo non può essere in discussione: l'ivoriano ha dominato per anni in Serie A, grazie alla sua devastante combinazione di tecnica e fisicità.

L'arrivo di Kessié costringerebbe Inzaghi a ripensare completamente il modo di giocare e muoversi del suo centrocampo. Operazione fattibile, sia chiaro, specie in estate, quando si lavora proprio sul nuovo abito per la stagione. Tuttavia, l'inserimento del centrocampista ex Milan, richiederebbe una lunga riflessione e alcuni cambiamenti profondi per riuscire a inserirlo nel meccanismo nerazzurro. Qualche big, l'indiziato potrebbe essere proprio Brozovic, rischia di vedere ridimensionata la propria posizione.