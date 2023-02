Sostituto Dumfries, Pedullà smentisce Mazraoui: “Altri obiettivi primari”

Nella giornata di ieri, è salito all'attenzione delle cronache il nome di Mazraoui per la fascia destra dell' Inter . Il giocatore del Bayern Monaco sarebbe il primo nella lista dei desideri nerazzurra per sostituire Dumfries .

Secondo l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, invece, l'esterno marocchino non sarebbe il primo obiettivo per la difesa nerazzurra. A frenare l'Inter sarebbe l'infiammazione al pericardio che, attualmente, lo terrà fuori dai campi di gioco per un periodo di tempo indeterminato.