Gds – Trubin rimane difficile: cambiano i piani dell’Inter?

Il reparto dei portieri è un cantiere ancora aperto in casa Inter. Se per Sommer c’è stallo, anche sul fronte Trubin l’Inter sembra essere distante dal trovare una soluzione, almeno in tempi brevi. È quanto riportato da La Gazzetta dello Sport.

Lo Shakhtar Donetsk mantiene alte le sue pretese per il giocatore e l’Inter non vuole spendere troppo per un giocatore in scadenza di contratto nel 2024. I nerazzurri, peraltro, hanno già un accordo con Trubin e non è da escludere che il suo arrivo a Milano possa solo essere ritardato di alcuni mesi.

L’opinione di Passione Inter

L’arrivo di Trubin sembra non essere più un’opzione per il presente, ma riuscire a portarlo a Milano la prossima estate, a parametro zero, potrebbe essere una soluzione intelligente. D’altronde, viste le risorse economiche ridotte, non ha senso spendere oltre 20 milioni di euro per un giocatore in scadenza di contratto.