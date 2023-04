“Giocare in Bundesliga è il sogno di una vita e spero di poterlo realizzare un giorno”. Parole di Robin Gosens, quando ancora giocava all’Atalanta. E forse ora potrebbe essere arrivato il momento in cui questo sogno si realizza.

Secondo quanto riporta Sky Deutschland, tramite il giornalista Florian Plettenberg, il Wolfsburg sarebbe interessato al laterale nerazzurro, anche se la trattativa resta complicata nonostante il giocatore – valutato 18 milioni di euro – sembra aver aperto a questa possibilità. L’arciere tedesco, infatti, nel corso degli anni non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare un giorno in patria per giocare in Bundesliga, campionato in cui non ha mai disputato nemmeno un minuto. A dire il vero pareva più un’idea lontana, per il futuro. Ma il rendimento fatto di alti e bassi e il minutaggio ridotto potrebbero indurre l’esterno a lasciare l’Inter. Per ora è solo un’idea, niente di più. L’appuntamento per eventuali dialoghi è rimandato alla prossima estate.