CM.com – In sospeso le operazioni per il post Handanovic: Gollini sfida Musso

La linea adottata dalla società nerazzurra è chiara: niente investimenti sul mercato in questa difficile situazione economica per il club e per il mondo del calcio in generale. L’Inter dovrà, però, pensare al futuro vista l’età avanzata di Samir Handanovic: i nerazzurri sono in cerca di un degno sostituto ma allo stesso tempo non possono investire una grossa cifra.

Secondo Calciomercato.com, questo blocco di manovre di mercato impedisce all’Inter di andare in cerca del sostituto di Handanovic e non consente di investire quei 20-30 milioni su un buon portiere. I nomi nella lista sono principalmente due: il primo è quello del già noto Juan Musso, portiere seguito da tempo ma si ha l’impressione che l’Udinese non intenda fare sconti. Il secondo nome è quello di Pierluigi Gollini: il portiere dell’Atalanta sta vivendo stagioni a livelli altissimi ed è anche diventato un punto cardine della Nazionale. Sfida questi due portieri quindi, ma l’Inter ha tempo di valutare le situazione vista la difficile situazione finanziaria.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<