Capello: “L’Inter resta la mia favorita per lo scudetto. Mercato? Senza coppe è inutile. Su Lukaku…”

Milan e Inter in testa alla classifica con la Juventus che torna minacciosamente a farsi rivedere. Una lotta scudetto più aperta che mai, con le tre squadre più titolate d’Italia che tornano a fronteggiarsi dopo anni.

Fabio Capello, intervistato dal Corriere dello Sport, ha commentato così la lotta al vertice: “Ho battezzato la squadra di Conte come favorita al titolo. E confermo il mio giudizio. Ma questo è e resterà il campionato dell’incertezza. Si gioca tanto, con poco recupero. Servono rose ampie e di qualità. Ci sono a mio parere cinque squadre che si contendono i primi quattro posti, ovvero scudetto e zona Champions: Inter, Milan, Juve, Atalanta e Roma”.

Pioli contro Conte: “Ogni allenatore ha le sue caratteristiche, il suo modo e il suo metodo. Quello che conta è capire in quale società e in quale squadra si va ad allenare, prima ancora di quale rosa si ha a disposizione. In base a questo, se necessario si deve essere capaci anche di cambiare un po’ il proprio modo di essere e di gestire i rapporti”.

Su Conte e il mercato: “Non ha motivo di chiedere altri rinforzi, ora più che mai, senza le coppe. I colleghi sarebbero felici di allenare quella rosa. E mi pare che anche lui lo abbia detto. D’altra parte la gestione del gruppo sarà il nodo decisivo per l’Inter. Di certo l’affronterà come ha sempre fatto: con determinazione e con forza”.

Ibra o Lukaku: “Mi andrebbero bene entrambi. Perché sono campioni che fanno la differenza, anche quando non sono al top. Ma la loro presenza pesa sempre, e mette in soggezione gli avversari”.

