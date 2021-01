CorSera (Bergamo) – Scambio Gomez-Eriksen? Nuova idea di Inter e Atalanta, ma ci sono due ostacoli

La strada è davvero in salita, ma pare che uno scambio tra il Papu Gomez e Christian Eriksen possa davvero prendere forma. Entrambi i calciatori sono considerati due esuberi dai rispettivi tecnici e vorrebbero lasciare già in questa finestra di mercato Atalanta e Inter per rilanciarsi altrove. Come spiegato questa mattina dal Corriere della Sera nell’edizione locale di Bergamo, il club nerazzurro prenderebbe l’argentino – con il quale ha già raggiunto un accordo lo scorso dicembre – dando via il danese per uno scambio di prestiti per i prossimi sei mesi.

L’operazione, tanto suggestiva quanto utile per entrambe le formazioni, ha però degli ostacoli evidenti. Innanzitutto va considerato l’aspetto economico, dal momento che Gomez percepisce 2,5 milioni di euro, mentre Eriksen 7,5. Questa enorme distanza potrebbe dunque impedire ai due club di trovare un accordo in tempi brevi. Il secondo problema, invece, riguarda esclusivamente l’Atalanta, che – come sottolineato in più occasioni di Gian Piero Gasperini – si ritrova tanta abbondanza nel reparto avanzato e sarebbe restia ad inserire altri calciatori in avanti, sebbene l’enorme valore tecnico che viene riconosciuto all’ex Tottenham.

