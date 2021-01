Dal Pino: “Nuovo fondo per l’Inter? Notizia positiva, i grandi club sono stati i più colpiti”

Potrebbe essere un’ottima notizia per l’Inter e per i suoi tifosi l’arrivo di un fondo di private equity come Bc Partners all’interno della società. Come spiegato dal presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, intervenuto questa mattina sulle frequenze di Radio Deejay, i grandi club come quello nerazzurro sono stati comprensibilmente tra i più colpiti dalla pandemia, soprattutto a causa dei mancati ricavi che per uno stadio come San Siro rappresentavano una grossa fetta delle entrate sul bilancio.

Queste le parole di Dal Pino sul fondo inglese: “L’ingresso di fondi darebbe credibilità al nostro sistema. Pensate anche che le squadre più grandi sono le più colpite dalla mancanza di ticketing perché perdono volumi di ricavi enormi e a San Siro sono parecchi milioni. I fondi sono gestiti da operatori industriali con serie competenze, che investono su progetti industriali. I fondi si affiancano agli investimenti dei nostri presidenti che investono di tasca loro, la vedo una cosa molto positiva”.

