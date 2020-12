Inter, assist di Percassi: “Gomez? Per l’Atalanta è un argomento chiuso. Gasperini a vita”

Ora è ufficiale: la storia d’amore tra Gomez e l’Atalanta è giunta ai titoli di coda. La conferma è arrivata dal presidente Percassi, in un’intervista rilasciata all’Eco di Bergamo.

Parole forti, dure che non lasciano aperto nessun spiraglio per una possibile ricucitura tra le parti. Una dichiarazione che inevitabilmente alimenterà ancora di più le voci di mercato attorno al Papu, con l’Inter spettatrice interessata della vicenda.

Ecco le parole di Percassi: “Il caso Papu? No guardi, ne abbiamo già parlato abbastanza. L’argomento per me è chiuso. Punto”

E sul progetto Atalanta: “Gasperini a vita. E non solo lui. Anche tutta la struttura. Questa organizzazione, grazie anche al grande lavoro di mio figlio Luca, ci sta dando risultati incredibili”.

