Con Gudmundsson Inzaghi sogna il cambio tattico in attacco

Albert Gudmundsson sembra essere il principale obiettivo dell’Inter per rafforzare ulteriormente l’attacco in vista della prossima stagione. L’islandese sta vivendo una stagione eccezionale al Genoa, mettendo in mostra le sue grandi qualità tecniche.

Un repertorio che sarebbe come aria fresca nel reparto offensivo dell’Inter e che permetterebbe a Inzaghi di aggiungere una variante tattica: il tridente. Lo rivela Tuttosport, che sottolinea come l’idea di aggiungere delle alternative in attacco sia un’idea condivisa da tutta la società.

L’ostacolo per Gudmundsson è il prezzo del cartellino di almeno 40 milioni di euro. I nerazzurri, allora, cercheranno un modo per alleggerire il costo dell’operazione a bilancio, provando a convincere il Genoa con alcune contropartite.

L’opinione di Passione Inter

L’inserimento di Sanchez nel secondo tempo di Udine è stato decisivo per aumentare il peso offensivo dell’Inter, garantendo maggiore qualità e pericolosità nella trequarti. Avere questo tipo di soluzioni è sempre un bene, per cambiare lo spartito in gare difficili da districare. Gudmundsson sarebbe un profilo perfetto per prendere il posto del cileno.