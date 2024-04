Sacchi durissimo contro i debiti dell’Inter: “Sta barando”

Presente a Jesi alla presentazione del proprio libro, “Il realista visionario”, Arrigo Sacchi ha parlato anche dello stato del calcio italiano, scagliandosi contro l’Inter e la sua gestione finanziaria, rea di avere troppi debiti.

Queste le sue parole raccolte dal Corriere Adriatico:

“La tendenza in Italia sta diventando quella di voler arrivare all’obiettivo da furbi, non è giusto. Bisogna uscire da questa situazione altrimenti resteremo sempre in questo stato di crisi. Vincere facendo i debiti significa barare. L’Inter sta barando? Sì”.