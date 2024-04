Solo l’Inter per Zhang: al lavoro per preparare la prossima stagione

Il futuro di Steven Zhang sembra essere pieno di incertezze, con il prestito di Oaktree che sarà uno spartiacque per comprendere al meglio quale sarà il destino del suo legame con l’Inter. Tuttavia, nonostante la lontananza fisica, il presidente è ancora totalmente immerso nel mondo nerazzurro.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come Zhang partecipi con costanza a tutte le riunioni con la dirigenza e come sia al lavoro costante per programmare la prossima stagione: sul tavolo ci sono le discussioni sul budget per il prossimo mercato, i meeting per i nuovi sponsor, la questione stadio e la definizione della prossima tournée cinese.

In attesa di capire se arriverà o meno il rifinanziamento del prestito con Oaktree, l’agenda del presidente dell’Inter è già piena di impegni. Tra i quali, però, non sembra esserci il rientro in Italia per la festa Scudetto.