Non solo Gudmundsson: nel mirino un altro top di Serie A

I festeggiamenti per lo Scudetto andranno avanti ancora per giorni, ma in casa Inter i dirigenti sono già al lavoro per studiare le mosse di mercato in vista della prossima stagione. Una certezza già c’è: arriverà un quinto attaccante.

I nerazzurri vogliono piazzare un ulteriore grande colpo nel reparto offensivo dopo Taremi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, gli obiettivi sono due: il primo è noto, ed è Albert Gudmundsson del Genoa, nel mirino già da settimane; al tempo stesso, l’Inter prepara l’assalto a un altro big di Serie A.

Si tratta di Joshua Zirkzee del Bologna. L’olandese è nel mirino della società interista, ma l’asticella del prezzo è fissata molto in altro: circa 70 milioni di euro. Sul giocatore, inoltre, c’è anche il Milan che ragiona su una cifra intorno ai 50 milioni di euro.

L’Inter, dal canto suo, non ha un budget preciso da investire e dovrà raccogliere il denaro dalle cessioni. Oltre al caso Dumfries, altri introiti importanti, potrebbero arrivare dai giovani, con particolare riferimento a Valentin Carboni, la cui valutazione è già alta, e al caso Fabbian, al Bologna e per il quale l’Inter ha un’opzione di recompra nel 2025.

L’opinione di Passione Inter

Zirkzee sarebbe un colpo di mercato di altissimo livello e potrebbe scavare un ulteriore solco con il resto del campionato, anche solo a livello di status. Tuttavia, il costo dell’attaccante del Bologna è quasi proibitivo, considerando che con circa la metà i nerazzurri potrebbero portarsi comunque a casa un giocatore di alto talento come Gudmundsson.