Futuro Thuram, Gazzetta chiarisce: “Non sarà come Onana e Brozovic”

Calciomercato Inter

Ci sono diversi artefici nella vittoria dello Scudetto dell’Inter. Tra questi, uno dei più sorprendenti, almeno a inizio stagione, è stato Marcus Thuram. Il francese è arrivato a parametro zero dal Borussia Moenchengladbach e ha dominato la Serie A per tutto l’anno. E ora l’Inter vuole tenerselo stretto.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, infatti, la società non ha intenzione di cedere i suoi big. L’assalto a un profilo come Thuram non è da escludere e il francese ha una clausola da 85 milioni di euro. Oggi la situazione è diversa rispetto a un anno fa, scrive sempre la Rosea: gli addii di Onana e Brozovic erano già stati programmati in anticipo dalla società.

La volontà attuale dell’Inter, al contrario, è quella di non rinunciare ai titolari. Al contrario, l’obiettivo sarà rafforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Inzaghi. E un grande colpo dovrebbe arrivare proprio in attacco.

L’opinione di Passione Inter

La necessità di cedere per fare cassa, elemento che ha condizionato lo scorso mercato, non dovrebbe essere un fattore determinante nella costruzione della rosa nella prossima stagione. Riuscire a rimanere impassibili di fronte a offerte da capogiro per i propri top player, allora, potrà essere un segnale della crescita delle ambizioni del club.