La festa continua: il programma della parata Scudetto

L’esplosione di gioia di lunedì sera è stato solo il primo capitolo della lunga festa Scudetto dell’Inter, che si protrarrà fino al termine della stagione. La prossima tappa in programma è la parata della squadra, prevista al fischio finale di Inter-Torino.

Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, dopo la gara, spostata ufficialmente ieri alle ore 12.30 di domenica, tutto il mondo Inter (squadra, staff, area comunicazione e segreteria sportiva), salirà su due bus scoperti per raggiungere Piazza Duomo. Atteso un grande bagno di folla lungo tutto il percorso che dovrebbe snodarsi tra Viale Caprilli, Piazzale Lotto, Via Monte Rosa, Cadorna, Corso Magenta e Via Meravigli.

Non c’è ancora l’ufficialità in merito, con i dettagli che verranno definiti nei prossimi giorni con il comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico. Nel secondo pomeriggio, in ogni caso, è previsto l’arrivo in Piazza Duomo. La squadra, raggiunta dai partenti più stretti, saluterà i tifosi nerazzurri presenti, affacciata dalla Terrazza 21.

Come già annunciato, l’apoteosi della festa arriverà poi il 19 maggio, giorno dell’ultima gara casalinga e della consegna del trofeo. Per l’occasione ci sarà un concerto all’interno dello stadio, con tante personalità di spicco del mondo della musica, tutte di comprovata fede nerazzurra.