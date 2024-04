FIGURACCIA Milan: le Forze dell’Ordine sbugiardano i rossoneri

Ha fatto discutere il gesto dello speaker del Milan al termine del derby che ha regalato il 20° Scudetto all’Inter. Infatti, al fischio finale, dalle casse di San Siro è partita musica techno ad alto volume, che ha provato a coprire i festeggiamenti nerazzurri.

Come riportato da La Stampa, il Milan avrebbe giustificato questo gesto con motivi di ordine pubblico, al fine di silenziare eventuali insulti tra le due tifoserie. Una versione dei fatti che, però, sembra essere stata smentita proprio dalle Forze dell’Ordine milanesi.

A quest’ultime, infatti, come riporta sempre il quotidiano, non risulterebbe alcun colloquio con la società rossonera in merito a questa decisione.