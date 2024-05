Gudmundsson accantona la Premier: “Vuole continuare in Serie A”

Le vicende legate al cambio di proprietà hanno portato in secondo piano la questione, ma il calciomercato è pronto a tornare protagonista nelle prossime settimane dell’Inter. L’obiettivo dovrebbe rimanere quello di piazzare un colpo importante in attacco. Il primo della lista è Albert Gudmundsson.

La corsa all’attaccante del Genoa, rivelazione di questa stagione di Serie A, rischia di non essere semplice. Un aiuto potrebbe arrivare proprio dal giocatore, che nelle ultime settimane avrebbe messo in secondo piano l’ipotesi Premier League. L’islandese, come riporta il Corriere dello Sport, sembra ora intenzionato a rimanere in Italia, se possibile.

Un desiderio che riduce la concorrenza per l’Inter, che dovrà comunque vedersela con l’interesse concreto di Juventus e Napoli. I partenopei, in particolare, potrebbero approfondire ancor di più questa pista con il nuovo direttore sportivo, Giovanni Manna.

L’opinione di Passione Inter

Con l’arrivo di Oaktree, le strategie di mercato dell’Inter andranno ridefinite, anche si dovrebbe proseguire in continuità con la precedente gestione. Gudmundsson, allora, rimane una pista calda, con i dirigenti che avrebbero già avuto contatti con l’entourage del giocatore, per anticipare la concorrenza e favorire un suo passaggio in nerazzurro.