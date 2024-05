Il Napoli non molla Di Lorenzo: ma c’è una top di Liga oltre all’Inter

Fino a qualche mesa fa non sembrava un’ipotesi credibile, eppure il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, sarebbe pronto a lasciare i partenopei al termine di questa stagione. Una situazione che ha subito fatto drizzare le orecchie all’Inter, interessata al profilo dell’esterno destro.

Come riferito dal Corriere dello Sport, il Napoli, con il nuovo direttore sportivo Manna insediatosi da pochi giorni, cercherà di fargli cambiare idea. I colloqui con l’agente per far cambiare idea al giocatore prosguiranno, ma una decisione verrà presa solo dopo l’Europeo.

Sempre secondo il quotidiano romano, oltre all’Inter sul giocatore c’è anche l’attenzione dell’Atletico Madrid, ma non è da escludere che un altri club vogliano provare a farsi avanti per Di Lorenzo nelle prossime settimane.

L’opinione di Passione Inter

Di Lorenzo è uno degli esterni destri più importanti della Serie A e la sua duttilità tattica è un ulteriore fattore che potrebbe renderlo ideale per l’Inter, potendo giocare sia da esterno che da terzo di difesa. Inoltre, la sua nazionalità è un altro elemento che sicuramente Marotta tiene in considerazione. L’operazione, tuttavia, non è semplice: il costo rischia di essere molto elevato e la potenziale concorrenza rischia di complicare ancora di più il tutto.