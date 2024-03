Handanovic in tribuna per Monza-Roma: l’obiettivo è chiaro

Già da diverse settimane, Samir Handanovic è in giro per l’Europa alla ricerca di profili interessanti per l’Inter. Per questo motivo l’ex capitano nerazzurro si è presentato all’U-Power Stadium per seguire dal vivo Monza-Roma.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, l’osservato speciale di Handanovic è un suo possibile erede: Michele Di Gregorio. L’ex giocatore del vivaio nerazzurro sta vivendo una stagione eccezionale, tanto da essere uno dei migliori estremi difensori del campionato.

Un rendimento che non è di certo passato inosservato, dal momento che anche la Juventus sembra aver individuato il portiere del Monza come obiettivo di mercato. Probabile, allora, un nuovo duello di mercato tra le due squadre nella prossima estate.

L’opinione di Passione Inter

Di Gregorio è indubbiamente un profilo molto interessante e l’unico interrogativo su di lui sembra essere l’investimento necessario per riportarlo in nerazzurro. L’Inter è già coperta nel ruolo con Sommer, al netto dell’età avanzata dello svizzerro, e non è detto che in estate voglia spendere gran parte del suo budget per comprare un nuovo portiere.