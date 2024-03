L’Inter investe in difesa: nel mirino due super talenti

C’è grande attenzione in casa Inter sul futuro della difesa. Nonostante l’acquisto di Bisseck e Pavard la scorsa estate, i nerazzurri si preparano a un altro investimento importante per la prossima stagione, sfidando anche i grandi club europei.

Come riportato da Tuttosport, infatti, l’Inter sarebbe pronta a spendere per due dei maggiori talenti nel ruolo di difensore in Europa. Si tratta di Leny Yoro del Lille e Jorrel Hato dell’Ajax, rispettivamente giocatori di 18 e 17 anni.

I nerazzurri, però, dovranno fare i conti con la concorrenza di club di altissimo livello: il francese, infatti, è già nel mirino di PSG e Real Madrid, mentre sull’olandese c’è l’Arsenal che ha già fatto enormi passi avanti per lui.

L’opinione di Passione Inter

Al di là della portata dell’investimento economico che attenderebbe l’Inter per Yoro e Hato, il vero ostacolo per un loro acquisto sembra essere la concorrenza di club in grado di spendere sul mercato con molti meno paletti rispetto ai nerazzurri.