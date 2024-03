Inzaghi ridisegna l’Inter contro il Genoa: due big assenti

L’emergenza assenze in casa Inter rientrerà parzialmente contro il Genoa, ma Inzaghi dovrà sicuramente rinunciare ancora ad alcuni suoi big per il match di San Siro di lunedì sera, valido per la 27a giornata di Serie A.

Contor i liguri, infatti, torneranno Acerbi e Thuram, anche se non a disposizione dal primo minuto, così come potrebbe esserci Frattesi. Tuttavia, il tecnico dell’Inter dovrà rinunciare ancora a Calhanoglu, al lavoro per tornare con il Bologna, e Bastoni, squalificato dopo l’ammonizione rimediata contro l’Atalanta.

Al posto del centrocampista turco è praticamente certa la conferma di Asllani, che ha convinto nelle ultime due partite, mentre al posto di Bastoni, dovrebbe esserci Carlos Augusto, a completare il reparto arretrato.