Partita la ricerca del SOSTITUTO di Dumfries: ecco le 3 alternative

Il futuro della fascia destra dell’Inter è quello che sembra presentare maggiori incertezze, almeno per il momento. L’acquisto di Buchanan a gennaio ha dato il via a un cambio di pelle, che potrebbe essere coadiuvato dalla cessione di Dumfries in estate. A quel punto, i nerazzurri avrebbero bisogno di un altro nome, da affiancare al canadese e all’immarcescibile Darmian.

Secondo Tuttosport, sono 3 i nomi attualmente in lizza per il ruolo: Emil Holm dell’Atalanta, Wan Bissaka del Manchester United e negli ultimi giorni si è aggiunto anche il nome di Micheal Kayode della Fiorentina. Tre profili diversi il cui possibile arrivo in nerazzurro dipenderà dal futuro di Dumfries.

L’opinione di Passione Inter

Tenere fuori dal discorso esterni Darmian non è possibile: il numero 36 è il titolare attuale e rappresenta una garanzia importante per Inzaghi. Anche in caso di cessione di Dumfries e di arrivo di un altro esterno, allora, il suo ruolo sarà importante anche nei primi mesi della prossima stagione, per permettere la crescita di Buchanan e l’ambientamento del possibile nuovo acquisto.