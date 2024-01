Icardi VUOLE tornare all’Inter: SVELATA la prima risposta dei dirigenti

Mauro Icardi è pronto a far discutere nuovamente di sé. Dopo essere rinato a suon di gol nell’ultimo anno trascorso in Turchia con la maglia del Galatasaray, l’argentino ha voglia di tornare ad alti livelli nel calcio europeo. Da qui l’idea di voler riprendersi la maglia dell’Inter, lasciata tra mille polemiche nell’estate del 2019 a seguito di una rottura totale con l’ambiente e coi tifosi nerazzurri.

Come riportato questa mattina da Tuttosport, Mauro Icardi avrebbe già bussato alla porta dell’Inter insieme alla moglie e agente Wanda Nara, ricevendo in cambio una prima risposta da parte dei dirigenti nerazzurri. Al momento non vi sarebbe alcuna disponibilità a riaccoglierlo, né a gennaio né per la prossima estate.

Maurito, che a Milano ha lasciato un maxi appartamento nuovo di zecca, vorrebbe far rientro in Italia. L’ex centravanti del Psg ha sempre ammesso di essere interista e di voler riprendersi ciò che, anche a causa dei suoi atteggiamenti nell’ultima stagione, gli era stato tolto. Cancellare il passato non sarà però semplice, sia per chi lavora all’interno della società ma soprattutto per i tifosi che di giorno in giorno sostengono la squadra.

L’opinione di Passione Inter

In una stagione in cui si è tanto discusso dell’affidabilità delle alternative in attacco, diciamoci la verità, un bomber come Mauro Icardi avrebbe fatto parecchio comodo a Simone Inzaghi. L’umore del pubblico interista non può però non essere preso in considerazione, dopo aver già forzato la scorsa estate con l’approdo di Juan Cuadrado. Ma se realmente l’argentino volesse mettere davanti ad ogni cosa il suo dichiarato ‘tifo interista’ e puntasse i piedi per tornare all’Inter, sarebbe così sbagliato aprirgli quantomeno uno spiraglio?