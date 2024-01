L’Inter verso il SOLD OUT: numeri da RECORD contro il Verona

Alla vigilia del match che potrebbe consegnare all’Inter il ‘titolo’ di campione d’inverno, arrivano dei dati impressionanti dallo stesso club nerazzurro. Contro il Verona, infatti, si va verso l’ennesimo tutto esaurito della stagione.

Nonostante non si tratti di un match di cartello, peraltro in un orario non particolarmente comodo come le 12.30, la risposta dei tifosi nerazzurri continua ad essere ammirevole. Come annunciato dall’Inter sul proprio sito, ancora pochissimi biglietti a disposizione e poi sarà sold out contro il Verona: il primo a San Siro del 2024.