Dietrofront inaspettato da parte dei Marsiglia su Lucien Agoumé. Come riportato dal giornalista Fabrizio Romano, è saltato in queste ultime ore il ritorno in Francia del giovane centrocampista. Il classe 2002 non andrà dunque in prestito alla formazione di Gennaro Gattuso.

A far saltare l’accordo sarebbero stati i dubbi nutriti inizialmente dal francese sulla destinazione, da cui sono nate le riflessioni da parte del Marsiglia che hanno poi portato alla ritirata finale. Per il centrocampista dell’Inter si aprono nuovamente le porte del Siviglia, pronto a riprendere in mano l’affare e chiudere il prestito con i nerazzurri.