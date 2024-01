Ultimatum a Dumfries: ECCO cosa farà l’Inter senza rinnovo

E’ partita in netto anticipo la telenovela legata al rinnovo di contratto di Denzel Dumfries in casa Inter. Una fretta comprensibile, da parte del club nerazzurro, che nei mesi scorsi si è visto soffiare gratis dal Paris Saint Germain il cartellino di Milan Skriniar.

Da quel momento, infatti, Marotta e Ausilio si sono ripromessi di evitare altri casi simili all’interno dello spogliatoio per non disperdere a costo zero altro patrimonio della società. Da mesi, dunque, vanno avanti i dialoghi con l’entourage dell’esterno portoghese nella speranza di trovare un accordo.

Dumfries guadagna attualmente 2,5 milioni di euro e vorrebbe raddoppiare l’ingaggio nel nuovo contratto. L’Inter, invece, non ha intenzione di andare oltre i 4 milioni, anche a causa dell’addio del Decreto Crescita che avrebbe fatto risparmiare qualche milione sul lordo dello stipendio.

Qualora lo stallo delle ultime settimane non dovesse sbloccarsi, l’Inter – che si è già tutelata acquistando un potenziale titolare della fascia destra come Tajon Buchanan – non si farebbe troppi problemi a mettere sul mercato il calciatore la prossima estate. Dumfries ha sempre avuto tanti estimatori specialmente in Premier League e potrebbe dire addio dopo tre stagioni in nerazzurro.

L’opinione di Passione Inter

Come ripetuto più volte sulle nostre pagine, questo scenario era stato ampiamente previsto dai dirigenti interisti già al momento dell’acquisto dell’olandese. L’Inter vedeva infatti in Dumfries grandi potenzialità e la possibilità di far fruttare un investimento da circa 12,5 milioni di euro in una maxi plusvalenza. Oggi la sua valutazione è schizzata oltre i 30 milioni di euro e il suo profilo è parecchio apprezzato soprattutto in Inghilterra. Vero è che stiamo parlando di un calciatore importante nel gioco di Simone Inzaghi, ma allo stesso tempo non è certo una pedina indispensabile. L’acquisto di Buchanan, infine, potrebbe accelerare definitivamente il processo.