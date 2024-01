Controsorpasso alla Juve: l’Inter ANTICIPA l’arrivo di Djalò

Possibile colpo di scena in casa Inter sul fronte Tiago Djalò. Il club nerazzurro, contrariamente a quanto previsto sino a questo momento, potrebbe ribaltare la propria strategia sul difensore portoghese. A mettere in crisi il piano disegnato negli ultimi mesi da Marotta e Ausilio è stata la Juventus, pronta ad un blitz per avere subito il centrale in scadenza di contratto con il Lille.

Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, Cristiano Giuntoli starebbe cercando di piazzare prima una cessione per andare poi all’assalto al difensore. E’ dunque pronta un’offerta pari ad un paio di milioni di euro più bonus per consegnare subito ad Allegri il nuovo centrale di difesa, ma soprattutto per togliere ai nerazzurri un obiettivo di vecchia data.

In questo contesto si inserisce la possibile contro-manovra dell’Inter. Secondo la rosea, infatti, il club interista – che da tempo vanta un accordo con il calciatore per averlo gratis la prossima estate – potrebbe decidere di pareggiare l’offerta bianconera nei confronti del Lille e far leva sulla volontà del ragazzo di sposare il progetto nerazzurro. Qualora il suo arrivo a Milano venisse anticipato a gennaio, Djalò verrebbe poi girato in prestito per i prossimi sei mesi.

L’opinione di Passione Inter

Letta così, l’operazione Djalò anticipata al mercato invernale avrebbe senso. Nell’Inter di oggi, anche in virtù della lunghissima assenza dai campi dalla scorso marzo per la rottura del crociato, il portoghese non troverebbe spazio. Considerando che difficilmente il Lille nella seconda parte di stagione darebbe spazio ad un calciatore destinato all’addio a parametro zero, il club nerazzurro gli darebbe invece l’opportunità di ritrovare la forma da un’altra parte per poi riaccoglierlo in estate e metterlo alla prova ad Appiano Gentile.